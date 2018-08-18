國民黨黨產又被查封 馬英九批黨產會違憲

2018-08-18 16:03

〔記者施曉光／台北報導〕針對法務部行政執行署昨日前往國民黨智庫等多處不動產進行查封，前總統馬英九今日下午出席「八二三戰役勝利六十週年紀念大會」時受訪表示，這種作法完全違憲，因為台北高等行政法院已經停止審判，聲請釋憲，雖然黨產會抗告，但最高行政法院仍裁定停止訴訟進行釋憲，「這是對的作法」，行政院不當黨產處理委員會的所作所為，明顯違反憲法保障人民財產權。

他並認為，這些查封動作，對於國民黨影響很大，而且國民黨現在每用一筆錢，都要經由黨產會同意，就連救國團都已如此，全世界沒有這樣的處理方式，完全違憲且違反法治國原則。

對於媒體詢問，現在到處輔選，政治光芒是否比黨主席吳敦義還大？馬英九表示並沒有，強調他與吳敦義分工合作，吳敦義平常很忙，還要借錢，他不用做這個工作，所以盡可能幫助黨的參選人。

談到八二三戰役，馬英九說，八二三戰役非常重要，因為這場戰役一方面遏止了中共以砲彈脅迫台灣，結束後已故前總統蔣中正宣布，今後光復大陸的方式不是武力，而是三民主義，從此國軍的策略就是「三分軍事，七分政治」，對台灣安全有非常大的幫助。

有關日本駐台代表沼田幹夫拜會關切慰安婦議題，馬英九指出，他告訴沼田幹夫，

3年前日本政府在二次大戰紀念日時雖然對日本在亞洲侵略與殖民表達歉意，但對慰安婦的問題，只有說大戰時期有許多婦女的尊嚴與榮譽受到傷害，日本會謹記在心，完全沒表達道歉與賠償之意，這是不夠的，因此他要求沼田幹夫幫他把至個意思轉達給東京方面。