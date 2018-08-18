盧秀燕新北取經批中市托育政策 中市府提數據打臉

2018-08-18 16:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委盧秀燕今前往新北參訪時，批評台中托育政策。台中市政府表示，市長林佳龍力推「托育一條龍」，收托幼兒數已是全國最多，平價保母、托嬰中心涵蓋率更是全國最高。期待盧委員不要為了選戰而忽視市政成果，甚至混淆視聽。

社會局表示，「托育一條龍」全國首創0到6歲平價托育服務，不但成為育兒的重要支持，更成為行政院「準公共化托育」政策的參考典範。台中托育政策先行於中央，率先採行定價及調查機制，並廣納私立托嬰中心及居家托育人員成為政策一環。

截至今年7月，台中市協力保母3752位、協力托嬰中心119家，每位保母平均收托2位幼兒，收托幼兒數全國最多；托育一條龍106年受益人數1萬6351人，平價托育涵蓋率達2成以上，平價保母、托嬰中心涵蓋率全國最高。

社會局長呂建德指出，新北在公托跟不上需求的情形下，也向台中取經。新北雖欲創造平價的收托環境，但私立托嬰中心家數仍全國最多，後期仿照台中托育一條龍推出平價托育補助相關政策，不過，台中平價托育涵蓋率仍以22.97%領先新北21.24%。

呂建德表示，台中市托育政策的成效也反映在生育率方面。根據全國總生育率統計顯示，台中106年總生育率1.135‰，高於新北市1.050‰。

行政院「準公共化托育」政策，即是以台中托育一條龍為典範，另中央準公共化政策補助只到2歲止，市府延續既有政策，全國獨有持續提供2歲至6歲送托的幼兒每月3000元補助，整合中央及地方政策，發揮1+1大於2的功效。

呂建德強調，「托育一條龍」分區依當地物價指數等條件訂定合適收費上限，採平價收費，家長托育費用全台最低。這是讓中產階級可負擔得起的托育政策，中低收入戶則透過高額補助，讓每個人都有生養育的權利。