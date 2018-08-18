前北縣議員80歲大壽 吳敦義、侯友宜、蘇貞昌出席祝賀

2018-08-18 15:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕前台北縣議員林健男今天舉行80歲壽宴，席開90桌，現場冠蓋雲集，前副總統吳敦義、國民黨新北市長參選人侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇貞昌等人皆受邀出席，侯友宜與蘇貞昌上午雖同時參加健走活動，但雙方時間錯開未碰面，中午再度同場，且兩人到場時間短暫重疊，但依舊沒有機會碰頭。

中午12點左右，吳敦義赴新莊典華宴會館為林健男祝壽，簡單致意後離席，吳敦義前腳離開，侯友宜後腳到場，侯友宜逐桌敬酒時，蘇貞昌進入會場，至主桌與貴賓寒喧，因宴會廳佔地廣闊，侯與蘇雖位處同一場合，但雙方陣營各據一方，最終仍沒有碰頭，侯友宜在蘇貞昌抵達後沒多久，即匆匆離席。

吳敦義說，在座貴賓滿堂，證明林健男家族對新北市貢獻良多，他祝福壽星年年健康、家庭幸福，也期許台灣國泰民安、風調雨順。

侯友宜致詞指出，他擔任新北市副市長7年多，與議員們共同打拚，泰山地區最期盼的是藉由捷運帶動都市更新及重大建設，地方希望捷運機場線增設A5a站，未來泰山五股線輕軌完成，可以接到蘆洲及台北，多年來泰山的建設需要更多發展，五股垃圾山就在隔壁，城市風貌必須重新改變。

蘇貞昌祝福壽星生日快樂、萬壽無疆。蘇貞昌表示，林健男擔任議員時，對地方貢獻良多，如今子女孝順，兒孫承歡膝下，他盛讚林健男是一位令人尊敬的前輩，並敬祝與會貴賓健康幸福。