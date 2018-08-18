昨天七夕怎麼過？ 鄭朝方找吳沛憶首度體驗臉書直播

2018-08-18 16:14

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長參選人鄭朝方這次參選主打「新思維」、「新方向」，果然打選戰也很新派，今天透過幕僚公開他昨天怎麼過情人節的！答案是：找來台北市中正萬華區議員參選人吳沛憶一起，以「不讓你孤單！我陪你尋找情人節新方向」為名，首度體驗臉書直播，舉辦臉書的「客廳直播會」感受跟鄉親即時互動、快問快答的感覺。

鄭朝方陣營表示，這是鄭朝方關心單身朋友、也關心情侶眷屬的表現，所以在七夕刻意不談政治，只跟大家一起溫馨輕鬆過節。

沒想到吸引來的鄉親或粉絲們果然也把政治「放下」，鄭朝方的幕僚透露，現場許多網友提出各式各樣的問題跟他互動，甚至有人留言「戀愛了！」「朝方的皮膚如何保養的？」「請問有新竹縣特調嗎？」

當然還是有人關心鄭朝方兩度合體的新竹市長林智堅，「什麼時候邀請林智堅市長來直播？」

鄭朝方陣營表示，鄭朝方跟吳沛憶一一回答，2人打趣地說，直播就是要脫去「偶像包袱」，期待在高互動的直播下，讓觀眾有不一樣的溫暖感受。

另外鄭朝方還說，雖然是第一次進行直播，但網友的互動相當良好。未來不排除多安排好友或專業人士來參與直播，用新世代的方式，讓大眾認識鄭朝方，也用最軟性輕鬆的方式，與大家互動分享生活、政策與議題，一起討論對新竹的願景、對台灣的理想，這將是與大家近距離又另類的「直播客廳會」。

而為了拉抬鄭朝方的聲勢，行政院長賴清德明（19）日將藉著早上到竹北，視察前瞻基礎建設之新月沙灣整體頭前溪水岸環境營造辦理情形機會，在結束後，分別陪同鄭朝方參拜竹北天后宮、湖口三元宮，給力鄭朝方，助鄭朝方旗開得勝。