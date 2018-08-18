全國列管「蚊子館」活化率近8成 當初建設經費335億

2018-08-18 15:21

〔記者徐義平／台北報導〕全國428件「蚊子館」遭到列管，工程總經費近600億元，經過近12年，已達活化標準件數為337件，活化率將近8成，活化工程當初興建的經費總和超過300億元，其中工程金額最大的興達漁港遠洋泊區，正在轉型為海洋科技產業創新專區，若順利活化，將可有效大幅降低「蚊子館」閒置設施的工程總額。

工程會指出，自2005年9月開始針對各地方的閒置設施，也就是俗稱的「蚊子館」進行列管，當時計有428件、工程總經費達579.54億元的閒置設施受到列管，截至2018年第2季，已達活化標準的設施高達337件，當初建設經費合計約335.61億元。

至於，剩餘的91件，建設經費約243.93億元仍繼續推動活化，近期金額高達70億元，也是列管閒置設施中單一宗金額最大的興達漁港遠洋泊區，目前已逐步走上活化路程，預計將轉型為高雄海洋科技產業創新專區等用途，如果時序沒有延宕，預期近期內可望活化成功，可有效將閒置設施建設經費大幅降低至200億元以下。

工程會透露目前對於「蚊子館」活化的處置方式，包括每季召開活化閒置公共設施督導會議，透過跨部會協調，結合長照、托嬰、青創、觀光等多元措施轉型再利用。再來則是每年考核地方政府活化績效，未盡理想者，請補助型計畫的相關部會調整減少補助款。