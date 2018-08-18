選將參加高雄交通生態日 嘆哈瑪星仍汽機車亂竄

2018-08-18 14:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通生態日今熱鬧登場，基進黨高市議員參選人洪正原本滿心歡喜參與，事後卻感到相當惋惜，直言從去年生態交通盛典到今天交通生態日，哈瑪星一樣是汽、機車亂竄，生態交通成果讓人汗顏。

2018高雄生態交通日今在哈瑪星臨海三路舉行，上千民眾由哈瑪星出發，透過各式生態運具移動至亞洲新灣區，代表生態交通精神由哈瑪星向外延續。

基進黨高市議員參選人洪正也參與全程，從哈瑪星騎電動自行車到亞洲新灣區，但他事後卻有點傷感，直言該被視為高雄生態交通指標區的哈瑪星，現況依然是汽、機車亂竄，感覺生態交通盛典在這裡效益很有限，活動成果讓人汗顏。

他舉第一屆主辦的韓國水原市為例，即便在生態交通盛典結束後4年，水原舊城區推動人行道與徒步區、限速調低、限制車輛進入老城區等政策依然存在，而居民更有共識維持生態交通精神，每週六實施生態交通日，大部份城區禁止車輛進入，成功促進城市復興和觀光發展。

反觀哈瑪星卻因溝通不良、配套不足，在盛典期間限制車輛政策就失敗，短短一週過後就回到汽、機車在大街小巷出沒場面。

洪正認為市府規劃生態交通盛典、交通生態等活動立意都很良好，方向也正確，可惜活動能留下的成果似乎不明確，他根據實際情況，具體建議應積極推動共享電動腳踏車、高捷與輕軌轉公車接駁等政策，讓哈瑪星真正朝生態交通落實。