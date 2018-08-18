楊麗環宣布參選桃園市長 馬英九同一時間勸三思

2018-08-18 13:39

［記者謝武雄／桃園報導］前立委楊麗環今天上午在桃園尊爵飯店宣布以無黨籍身分參選桃園市長，她提出打造桃園為國際商業大城競選主軸，並師法德國、瑞士、杜拜的經驗，以各種大型國際展覽帶動桃園產業升級，引進農村慢活休閒及建立高端商業消費模式；相較於前總統馬英九同一時間也在桃園掃街，並勸楊麗環對於參選要三思之際，形成強烈對比。

楊麗環表示，她參選市長是要讓桃園再次經濟繁榮、再次找回桃園人自信和驕傲，桃園市台灣經濟發展指標，桃園是國門之都，必須與國際接軌，只有打造成國際商業大城，才能讓老年人退休生活優渥、提供良好創業環境，讓學子不必出國就能夠有國際觀，桃園才能成為欣欣向榮城市。

她說，30年前她在法國留學，當時的歐洲和台灣一樣正逢經濟衰退，德國以自己工業基礎引進各種大型展覽，結果讓經濟起死回生，瑞士則是精緻休閒農業，讓鄉村區也能很慢活，杜拜則是引進高端消費模式，30年前帶2000元一天花不完，如今是一天20萬元不夠花，引進這3個地方經濟模式，這就是打造桃園成為國際商業大城精髓。

楊麗環參選記者會在桃園尊爵飯店會議廳舉行，前民進黨立委許國泰等政壇人士及上千位支持者都到場，現場除贈送楊麗環「好菜頭」、「包子」、「粽子」等物品外，支持者也大喊「環姐加油、環姐當蒜」，讓現場氣氛HIGH到最高點。