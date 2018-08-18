很多朋友喪生...8旬老兵憶823砲戰 一甲子仍悲傷

83歲的劉更正（左一）60年前曾參與823砲戰。（記者簡惠茹攝）

2018-08-18 13:32

［記者簡惠茹／台北報導］「砲聲隆隆膽戰心驚，想家卻不能回。」83歲的劉更正60年前曾參與823砲戰，回想起戰爭的情景與戰友的犧牲，他說，很多朋友在戰爭中喪生，只希望有更多紀念活動，讓大家不要忘記他們。

823砲戰距今一甲子，台北市政府為了紀念戰役勝利60週年，今天在823砲戰紀念公園辦理紀念音樂會，150多名當年參與戰役的老前輩們及榮眷出席紀念會，緬懷和追思一甲子前為國家奮戰犧牲的烈士。

曾參與823砲戰的劉更正出生台灣，23歲就投入金門戰場擔任陸軍砲兵，今年已經高齡83歲的他，回想起當年戰爭的情景還是心有餘悸，他說，印象最深刻的，就是戰爭發生後，長官跟大家宣布，不要想著可以回家了，全力奮戰到底。

劉更正說，連續40多天的轟炸，每到下午4點前就開始連續的砲彈攻擊，滿地的砲彈碎片、滿天的煙霧瀰漫，爆炸聲此起彼落、天搖地動，一下廚房被炸掉了，一下有人受傷，雙方還不斷以廣播互相喊話，情勢相當緊繃。

雖然最後823戰役贏得勝利，但是劉更正談起戰爭，還是難掩悲傷，他說，雖然最後獲勝，但是有很多朋友都在戰爭中喪生，真的開心不起來，希望能有更多相關的紀念活動，讓大家記得他們的犧牲。