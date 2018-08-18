823砲戰主力戰機現身紀念公園 柯P：中華民國三軍到齊

2018-08-18 13:13

［記者簡惠茹／台北報導］823砲戰勝利今年滿60週年，陸海空三軍在台北市823砲戰紀念公園合體，公園迎來當時戰役的主力戰機空軍F-86噴射戰鬥機，台北市長柯文哲今天主持紀念音樂會時表示，中華民國陸海空三軍終於在公園內到齊，感謝當年戰友犧牲奉獻，才有台灣後來的安定繁榮。

823砲戰距今一甲子，台北市政府為了紀念戰役勝利60週年，今天在823砲戰紀念公園辦理紀念音樂會，150多名當年參與戰役的老前輩們及榮眷出席紀念會，緬懷和追思一甲子前為國家奮戰犧牲的烈士，空軍司令部更致贈美造F-86噴射戰鬥機陳設園內，與園內原有的陸軍M59型155公厘加農砲及海軍40MM/L60雙管砲並列陳設。

柯文哲今天主持紀念音樂會，他在會中表示，60年前的823砲戰戰役，我軍兵力固守金門，44天內承受共軍48萬發的砲彈轟炸，我軍奮戰不懈，贏得最後勝利，從此穩定兩岸局勢，奠定台灣60年的安定繁榮，感謝各位戰友犧牲奉獻，才有台灣後來的安定繁榮。

823砲戰公園在2016年9月完成，柯文哲指出，3年前議員跑來找他，問他台北市怎麼沒有相關的紀念公園或碑文，當時他也覺得有道理，於是找公園處和兵役局討論，感謝劍潭里長畢無量協助，完成這座公園，也完成戰友的心願，也為台北市八二三戰役戰友協會找到追思的場所，希望藉此喚醒民眾了解戰爭無情、和平無價的真諦，珍惜得來不易的和諧社會。

「感謝當年前輩們為國家的付出。」原本公園內僅陳設海軍和陸軍的武器，這次追思活動中，空軍也致贈軍刀機陳設在公園內，柯文哲指出，為了配合紀念活動，感謝兵役局長傅永茂認真協調，讓中華民國陸海空三軍在公園內到齊，並謝謝空軍司令部幫忙和公園處花心思整理。

空軍司令部副司令張延平表示，先賢烈士浴血奮戰下，奠定今天的民主自由與繁榮安定，當時共軍突如其來瘋狂砲擊，中共在我軍士氣高昂地抗敵下，一籌莫展，國軍徹底粉碎中共，陳設公園的戰鬥機機號是6134，1954年加入空軍服役，1977年除役，當時台海空戰就是以F-86為主力戰機。