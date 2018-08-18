基隆823砲戰紀念會 林右昌籲維護台灣民主自由

下週四就是823砲戰60週年，基隆市長林右昌今天上午到基隆中正公園參加823砲戰紀念追思會，與老兵們一起追思紀念。（記者俞肇福攝）

2018-08-18 12:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕下週四就是823砲戰60週年，基隆市長林右昌今天上午到中正公園參加823砲戰紀念追思會，林右昌說，希望大家記取戰爭的教訓，維護台灣民主自由的制度及安全。當年參加砲戰的老兵簡枝祥追憶說，砲戰時彈如雨下，每天都心驚肉跳，對岸單、雙日砲彈的方向不同，逃命的方向也不同，大家都是冒著生命危險保疆衛土。

基隆市823戰友協會今天上午在中正公園，舉辦基隆市823戰役勝利60周年追思會，數十名當年參加戰役的老兵，齊聚823紀念碑前追思，並回憶當年砲戰危險的情況，市議員陳東財、韓良圻、莊榮欽等也到場。

林右昌說，今天是要紀念823砲戰60週年活動，除了追思當年的戰友，更重要的是記取戰爭的教訓，來維護台灣來得不易的民主自由制度，維護台灣的安全。

今年87歲的簡枝祥說，他當年從高雄到金門，參與砲戰的驚險場面仍歷歷在目，他說，當年為了躲砲彈及回擊，全身就像「土牛」一樣，沾滿土泥，對方分單、雙日砲擊，打的方向不同，打直的就要橫著躲，打橫的就要直著躲。

823砲戰是指1958年到1979年，發生於金門、馬祖及中國大陸東岸的一場戰役，中國人民解放軍與中華民國國軍以隔海砲擊為主要戰術行動，因此被稱為砲戰。基隆市在中正公園設有823戰役紀念碑。