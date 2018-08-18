台中市長選戰激烈 盧秀燕訪新北請朱立倫幫忙拉票

2018-08-18 12:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕台中市長選戰激烈，國民黨台中市長參選人盧秀燕今參訪新北市公共托育中心，新北市長朱立倫親自接待，盧秀燕說非常感謝朱立倫、也尋求朱的幫忙，更重要的是這個朋友（指朱）不但有聲勢、人緣又好，很會做事，除可請在中部地區具備人脈的朱立倫幫忙拉票，政策部分也能給予指教，當然要好好運用。

盧秀燕表示，選舉就是廣結善緣、多多益善，任何朋友願意幫忙，她都非常感謝，也會尋求幫忙，更重要朱立倫不但有聲勢、人緣又好，很會做事，讓她可以一兼二顧，而朱立倫在台中中部地區也很有人脈，可請朱幫忙多多拉票，未來有很多的政策白皮書與施政，都可以請朱立倫幫忙指教，當然要好好運用。

盧說，選戰從3月份至今，據各媒體的民調都是她小幅穩定領先現任的台中市長林佳龍，距離選舉98天，選舉非常激烈，而現在民進黨執政，享有絕對行政資源，有時候甚至濫用，對照她現在沒有資源，還常常被找麻煩，公車廣告也會被下架，因此必須小心因應、更加努力，到處奔走請教、拉票。

朱立倫則表示，不論是新北在公共托育、托老的經驗，或施政上的交流，他都願意協助盧秀燕，也會呼籲在新北市工作、居住的台中朋友返鄉投票，支持盧秀燕。

不過，朱立倫也強調，今天僅是市政上的交流，不算選舉站台，目前他仍以市政為重點，選舉後期才會陸續替市長候選人、議員們站台。