中國發台灣居民居住證 蔡英文：政治操作

對於中國發放台灣居民居住證，蔡英文說，她希望大家認知到，居住證是一張卡片，有關生活便利，「與認同是兩回事」。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-18 11:40

〔特派記者蘇永耀／貝里斯報導〕總統蔡英文今天（貝里斯當地時間17日）與隨團媒體茶敘時表示，中國發行台灣居民居住證，有一定的政治操作；她希望大家認知到，居住證是一張卡片，有關生活便利，「與認同是兩回事」。

蔡總統12日到20日展開「同慶之旅」，出訪友邦巴拉圭和貝里斯，正在貝里斯訪問的蔡總統在與隨團媒體茶敘，被問及中國發行台灣居民居住證的議題，總統回應表示，台胞居住證、31項對台措施，從中國的角度來看，都希望有一定的政治操作。

總統說，「但是我們倒是自己心裡要有一個清楚的認知」，她也希望中國認知到，「居住證是一張卡片，是一個生活上便利性的東西，跟認同是兩回事」。

蔡總統表示，相信台灣人即便居住在中國，仍是認同自由、民主等重要價值，這是台灣人在台灣共同發展的價值。

她說，如果一張卡片沒有這些價值，那只是「居住在那裡、生活便利的工具而已」，不代表是對卡片背後的發行單位、或是卡片代表的政治主體的認同。

中國政府16日宣布，9月1日將正式實施「港澳台居民居住證」，台灣居民居住證採18碼，與中國身分證相同，用於在中國的「證明身分」。