巴拉圭稱中國台灣 蔡總統：我們若未挑起 友邦也不覺不適當

蔡英文今在貝里斯與隨團媒體茶敘時強調西班牙語系友邦稱「中國台灣」原意就是「中華民國台灣」，「如果我們自己不把這個挑起來當問題，我想友邦也不會覺得自己長久用法有什麼不適當」。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-18 11:48

〔記者施曉光／台北報導〕巴拉圭總統阿布鐸日前在推特與臉書發文稱呼蔡英文總統是「中國台灣」總統，蔡英文今在貝里斯與隨團媒體茶敘時強調西班牙語系友邦稱「中國台灣」原意就是「中華民國台灣」，「如果我們自己不把這個挑起來當問題，我想友邦也不會覺得自己長久用法有什麼不適當」。國民黨文傳會代理主委唐德明上午表示，台中東亞青運主辦權被取消，就是因為「東奧正名」所引起，蔡英文是否也該打臉一下那些推動「東奧正名」的綠營人士呢？

國民黨認打臉推動「東奧正名」者

唐德明表示，蔡英文言下之意就是「天下本無事，庸人自擾之」，形同打臉過去無法接受中美洲友邦慣例稱呼的民進黨、時代力量立委，而註定不會有結果的「東奧正名」，其實同樣也是「天下本無事，庸人自擾之。」

他指出，前總統馬英九在2016年出訪中美洲時，友邦同樣稱呼我國「China（Taiwan）」（中國台灣），當時外交部的回應與這次回應大致相同，但民進黨與時代力量立委的反應，卻和這一次大不相同，就是因為綠委的大肆抨擊，才會產生這些外交爭議與風波，惹得塵埃滿台灣。

他還諷刺說，蔡英文這次終於睿智了一次，清楚說明就是我們自己挑起的問題，而這個「我們」就是四處惹塵埃的庸人，也就是意識形態主導一切的綠營人士。