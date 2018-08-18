馬英九陪陳學聖掃街 支持者高喊：「馬總統，救台灣」

2018-08-18 11:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前總統馬英九上午陪同國民黨桃園市長參選人陳學聖前往桃園區南門市場拜票，除了接下熱情支持者贈送的鳳梨、蒜頭、蘿蔔，馬、陳兩人還大啖水餃，直呼「勝利」。支持者看到馬英九，激動高喊「馬總統，我愛你」、「馬總統，你要救台灣」，讓路人訝異：「是馬英九要選舉嗎？」

馬英九上午陪同陳學聖走訪南門市場，向攤商們與一早出門買菜的民眾大力推薦陳學聖，支持者或送上鳳梨、蘿蔔等祝福陳學聖高票當選，或拿出手機搶著與馬、陳兩人合照，讓南門市場擠得水洩不通。

支持者的熱情讓馬英九有感而發地說，陳學聖與國民黨提名的市議員、里長參選人，只要繼續努力，一定會有好的結果。

對於前立委楊麗環宣布退黨，馬英九說，國民黨已經在苦戰當中，楊麗環過去受國民黨多年栽培，如今要脫黨參選，對國民黨是一個打擊，希望她能再慎重考慮一下。

至於馬英九會不會用前國民黨主席身分與楊麗環溝通，馬英九僅回答，桃園市黨部主委會採取必要的行動。

陳學聖也認為，既然已走完初選機制，黨內就應該要團結，如今國民黨是在野黨、沒有分裂的本錢，希望楊麗環能再審慎考量，不要做出「親痛仇快」的事情。

陳學聖還強調，他會帶領黨提名的市議員、里長，在持續加溫的桃園選情，打出最好的成績、得到逆轉勝的好成果。