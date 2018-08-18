國民黨南市黨部9/4法拍 慰安婦銅像剛揭幕就要清除

慰安婦銅像。（資料照）

2018-08-18 09:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨為炒熱府城選戰，在被查封的台南市黨部旁設置全台首座慰安婦銅像，引發日本駐台代表沼田幹夫高度關切，據了解，台南地方法院將在9月4日拍賣台南市黨部，開拍總底價1億3168萬元，及開拍底價1億4185萬元的新營區黨部，創下黨產法拍最高拍價紀錄。

據了解，國民黨積欠305位黨工退休金未發，被黨工委託律師告到法院申請強制執行，台南地方法院已在今年5月23日查封台南市黨部、新營區黨部，準備9月正式拍賣，未來銅像可能隨產權易主清除。

黨產會委員表示，台南市黨部土地過去為台南市政府、國產局（國產署前身）所有，國民黨在1990年以人頭代購取得的台南市黨部土地，3個月內再移轉給黨營事業啟聖投資公司，現登記在國民黨名下，已被法院查封在案。

委員指出，台南市黨部鄰近台南州廳，州廳建物戰後曾為台南市政府，市黨部斜對面還有林百貨、日本勸業銀行台南支店，市黨部這塊超級精華公有地，從交易紀錄顯示，有濃厚利益輸送、特權買地之嫌，未來將進一步調查。

據調查，由前國民黨主席馬英九親自揭幕的慰安婦銅像，催生銅像的台南慰安婦人權平等促進協會，為市黨部之附隨單位。

此外，台南慰安婦人權平等促進協會會理事長黃淑貞是國民黨新營區黨部執行長，今年5月台南地院查封新營區黨部當下，她人在現場參加焚燒總統照片抗議活動。

國民黨挨批「有錢打造銅像、沒錢發退休金」

台南地院將在9月4日開拍市黨部，總底價1億3168萬元，包含建物拍賣底價1033萬元；知情人士質疑，國民黨既然有錢打造銅像，怎不把錢發給領不到退休金的黨工，不要再漠視黨工權益及消費慰安婦。