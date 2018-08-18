國民黨明修黨章 馬三連任、總統不兼黨魁爭議將杜絕

2018-08-18 09:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨明日將召開第二十屆第二次全代會，除了為九合一選戰造勢，還要配合「政黨法」規定通過修改黨章，其中在全代會的主要職權項目增訂「解釋黨章」及「通過本黨上一年度財產及財務狀況決算書表」，若在全代會閉會期間，黨章解釋則屬中央委員會，像過去前主席馬英九「三連任」、總統不兼任黨魁等制度爭議，黨中央便宜行事，逕自就黨章做「行政解釋」，犧牲黨內程序正義的情況，在這次修改黨章後可望防杜。

馬英九曾在2013年第三度競選國民黨主席，當時被黨內質疑違反黨章第十七條規定，「主席之任期為4年，連選得連任一次」，更遭立委蔡正元諷刺為「吾三連」，當時身為「當事人」的「馬中央」，先是以一紙「聲明稿」做未違黨章規定的解釋，但仍難弭質疑聲浪，後來就在運作下，透過中常會做成因為馬英九第一任黨魁未做滿半任，所以第一任不算數的解釋，幫馬解套，國民黨辦完黨魁選舉後，直到11月後才將補行提報中央委員會議補正程序追認，被質疑是「先上車後補票」。

隔年國民黨遇上九合一選舉慘敗，馬英九請辭黨魁，又再度出現牴觸黨章第十七條規定「本黨黨員為總統時，自其就任總統之日起即兼任本黨主席」的爭議，還被黨員一狀告上法院，主張後來的黨主席補選無效，雖然法院判決敗訴，卻已造成紛擾多時。

在黨章修正後，未來類似黨章制度疑義，都必須送全代會解釋，若在全代會閉會期間，則由中央委員會代行，同時歷屆全代會經常有黨代表質疑，做為黨最高權力機關的全代會，竟對黨的財務狀況無權聞問，因此這次也要配合「政黨法」明定財務決算書表應送全代會通過，國民黨明日全代會議程也首度列入上一年度的決算書表送請全代會公決。

此外，過去國民黨內規長期以來規定，只要年滿15歲就可以入黨，為了配合「政黨法」規定，這次黨章修正案中也特別增訂中華民國國民必須「年齡滿16歲」，才可以申請入黨。

國民黨明日全代會將以「棒球」為主題，仿效棒球隊出賽畫面，由黨主席吳敦義扮演「總教練」，直轄市、縣市長參選人以強棒出擊的「全壘打預告」方式入場，歷屆黨魁也將出席，為該黨11月的九合一選戰造勢。