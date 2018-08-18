誰說不能更名？學者：自稱「中華奧會」 早已違反洛桑協議

洛桑協議原始簽署文件，附件上的會歌是「『中華台北』奧會會歌」。（記者鍾麗華攝）

2018-08-18 09:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國以台灣推動「東奧正名公投」為由，拔走我東亞青運主辦權，而中華奧會也對外表示，國際奧會要求遵守「洛桑協議」，因此不會核准名稱更動。不過，清大科技法律研究所教授黃居正質疑，我們自稱「中華奧會」而非「中華台北奧會」，從1981年開始就已違反「洛桑協議」至今，說不能更名根本是騙人！

應為中華台北奧會 我國法律也不符

據指出，監委張武修在6月底已針對我國奧運代表團名稱申請自動調查，日前約詢中華奧會與體育署人員，中華奧會在約詢時也主動提到自己的名稱與洛桑協議不符，但他們卻解釋，中文與英文名稱不同，「這是以前人決定的」。

黃居正表示，我國與國際奧會在「洛桑協議」中，同意由「中華台北奧會」擔任我國家奧會（NOC），協議當中的附件，中文白紙黑字寫著「中華台北奧會」，因此我們早就違反洛桑協議；而且「國民體育法」去年修法，條文仍稱為「中華奧會」，國內的法律都違反洛桑協議，國際奧會也沒有因而取消選手參賽以及NOC的資格。

巴勒斯坦、科索沃 皆可稱NOC

黃居正解釋，NOC中文翻譯雖為國家奧會，但究竟是指國家、特定政治實體或區域，奧林匹克章程並沒有嚴格定義，像是巴勒斯坦仍不是國家，但巴勒斯坦奧委會是NOC；科索沃也不是聯合國會員國，也是以科索沃做為NOC的名稱，「台灣目前雖不是國家名稱，難道就不能當成NOC名稱？」

洛桑協議原始簽署文件。（記者鍾麗華攝）