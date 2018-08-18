巴西總統眼中的台灣 讚「科技大國」

蔡總統說，巴西總統泰梅爾很親切，彼此對各自國家情況作了意見交換，泰梅爾說台灣是科技大國、科技進步國家。（美聯社）

2018-08-18 09:13

〔特派記者蘇永耀／貝里斯報導〕蔡總統展開「同慶之旅」前往巴拉圭、貝里斯等友邦訪問，並參加15日巴拉圭阿布鐸新任總統就職典禮，總統17日在貝里斯與隨團媒體茶敘時也談到當天與其他國家元首政要的互動情況，總統說，坐在一旁的巴西總統泰梅爾很親切，彼此也對各自國家情況作了意見交換，泰梅爾說台灣是科技大國、科技進步國家。

15日來巴拉圭慶賀的外國元首除蔡總統外，還包括阿根廷總統馬克里、巴西總統泰梅爾、玻利維亞總統莫拉萊斯、哥倫比亞總統杜克、瓜地馬拉總統莫拉雷斯、烏拉圭總統瓦茲蓋斯等7國元首。

總統在就職典禮、宗教祈福、午宴活動上主要與正副總統互動，除與巴西總統交談外說，也與烏拉圭總統寒暄。另外，總統也與宏都拉斯女性副總統深入交談，有趣的是，這次出席的元首政要多屬西班牙語系的拉丁美洲國家，牙買加參議院議長還主動找蔡總統，他表示因為自己完全聽不懂西班牙文。

被問及互動情況，總統說，巴西總統泰梅爾很親切，彼此也對各自國家情況作了意見交換，泰梅爾說台灣是科技大國、科技進步國家，也說了巴西現在的情況，這類互動可以親口聽到元首們對於台灣觀察。另外在國宴前的聊天，晚到的阿布鐸也加入，並說起與第一夫人一段令人感動的愛情故事，不過，阿布鐸夫人在旁則說，「那是他的版本」。

總統還說，午宴進行一半，看到一組男的很嚴肅在交談，另一組則是女生在交談，她就問一旁翻譯他們在聊些什麼？結果翻譯說男的那一組主要在談足球的事情，女的那一組則在談哪裡的東西比較好吃，顯現這一類交流是談很嚴肅也可以很輕鬆，即便不同國家都有共同語言與興趣所在。