一杯走味的咖啡！蔡總統首度談85度C事件

蔡英文造訪85度C，卻被迫發聲明道歉。（圖擷自立委蔡適應臉書）

2018-08-18 08:49

〔特派記者蘇永耀／貝里斯報導〕蔡總統在當地時間17日與隨團媒體茶敘，談到85度C咖啡事件，總統首度對此回應說，只是買一杯咖啡引來這麼多政治打壓，咖啡多多少少走了味，也不健康，由此也看出台灣人的韌性，不會在壓力下低頭，總統並呼籲面對打壓不是相互指責，而要更團結起來，繼續堅持民主自由。

總統說，起因在美國洛杉磯下榻飯店附近有這一家台灣人的咖啡店，台灣人的咖啡店可以開到美國，有這樣規模與業績，難能可貴，因此她在結束一段行程喝一杯咖啡，店家也介紹最拿手的咖啡，台灣人拓展事業可以克服種種困難，對於出國者或異鄉居住工作者，都可以提供一份解鄉愁的地方，是很有意義的一件事。

不過，總統說，很遺憾的是，只是買一杯咖啡引來這麼多政治打壓，咖啡多多少少走了味，不健康，這對兩岸關係沒什麼幫助，民主自由是我們最驕傲的事情，也由此看出台灣人的韌性，台灣人不會在壓力下低頭，總統並說，在遺憾之餘不是相互指責，而是更團結起來，為台灣民主及自由堅持。

總統也喊話表示，問題的歸根究底還是在中國大陸，中國現階段很希望成為受尊重的大國，並引領成為區域大國的力量，就必須累積良性互動及更多互信，打壓及小動作都不是負責任國家應該做的事情，在自我角色認定，要作為區域領導的正面力量，或受人尊敬的國家，中國應該要好好想一想，所做與目的是否背道而馳，看到現在的打壓，是官僚制式反應或解決內部問題手段，希望中國領導人能正視這問題。

總統並說，中國的打壓不會是第一次也不會是最後一次，重點在我們的認知，對於我們企業受到打壓，應給這些企業鼓勵，在一時壓力做的事情不是永遠的事，因為法律上說做了一件事情若是因為受到「強暴脅迫」，那就不具法律效力。