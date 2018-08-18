蔡總統赴貝里斯國會演説 感謝堅定不移支持台灣參與國際

2018-08-18 00:49

〔特派記者蘇永耀／貝里斯報導〕蔡英文總統在當地時間17日上午前往貝里斯國會發表演說，總統除感謝貝國堅定不移地支持台灣參與相關國際組織及活動，也強調台灣願意尋找增加投資貝里斯的機會。

貝里斯為內閣制國家，國會是參、眾議院兩院制，總統在演講時首先感謝眾議長塔蘿拉及參議長鄭經緯的邀請，總統也談到台灣和貝里斯的教育合作，除了增加台灣獎學金的名額，我們也將邀貝里斯年輕人到台灣接受短期技職培訓。

總統説，台灣日前已經宣布將提供520個培訓名額給所有友邦優秀年輕人，其中也希望有更多的貝里斯年輕人可以來到台灣接受培訓。至於無法到台灣的年輕人，台灣也將和貝里斯技職教育暨訓練學校合作，改善他們的教學設施以及當地的訓練計畫品質。

除了教育面的合作，總統表示，台灣也願意尋找增加投資貝里斯的農、工業和基礎建設的機會。台灣非常願意分享在這方面的豐富且成功的經驗。其他包含經濟、觀光的面向的投資，都會持續的透過公私部門來強化雙方的交流合作。

總統也在演說中，再次感謝貝里斯在國際場合中，一直聲援台灣兩千三百萬人民參加相關國際組織與活動的權利。兩國的外交官和民間社會代表齊心協力推動永續發展目標，以及共享的自由和民主價值。總統將代表台灣人民，誠摯感謝貝里斯堅定不移的支持與友誼。