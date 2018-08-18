文大大群館有解了！適用包租代管 北市府將找業者研議

文化大學大群館可適用「包租代管」。（資料照）

2018-08-18 00:13

〔記者楊心慧／台北報導〕文化大學大群館宿舍爭議，上個月隨又昱公司解約告一段落，但學生住宿問題仍未解決，台北市國民黨議員王欣儀先前提出讓大群館以「包租代管」解套，但台北市都市發展局以包租代管不可分租為由拒絕，如今內政部營建署認定可適用「合租」方式包租代管，王欣儀今天在工務部門質詢要求都發局儘快行動，保障學生住宿權，都發局則說，下週一會發函給4家協助市府包租代管業者，找時間邀集業者研議。

王欣儀7月要求市府研議大群館納入包租代管，解決文大學生無法住在大群館的問題，但都發局以包租代管依法不能分租為由拒絕。王欣儀則認為，合租不等於分租，並不牴觸社會住宅法，要求都發局函詢營建署，包租代管是否可開放「合租」，營建署則在本月13日回函確定可行。

王欣儀今天質詢時，要求都發局修正包租代管方案，讓符合資格的學生能夠承租市府包租代管的房子，解決文大學生住宿問題。都發局長林洲民則說，20日將發函給4個協助市府包租代管業者，並找時間邀集業者研議。

但林洲民受訪時說，合租還是必須依承租社會住宅承租條件，像是年齡需滿20歲以上、家庭收入符合規定、4人合租必須要有28坪等。他說，包租代管不算是專替大群管解套，其他案件也一體適用。

針對包租代管、租金補助限制年齡需滿20歲，議員許淑華要求都發局研議年齡下修至18歲，都發局允諾檢討。