丁守中七夕跑行程不忘耍浪漫 向老婆真情告白

2018-08-17 23:27

〔記者簡惠茹／台北報導〕當鋼琴才女遇上政治人物，國民黨台北市長參選人丁守中在七夕情人節這天，仍馬不停蹄跑選舉行程，一談起太太，丁守中不斷冒出粉紅泡泡，他說，從政這條路很辛苦，當政治人物的太太更辛苦，太太也會不捨他被攻擊，但是因為認同他，總是跟他說，「你就拚吧，不要留下遺憾！」

丁守中回想起30歲那年，剛回台灣教書的時候，因緣際會下，前行政院長毛治國當起媒人，介紹他跟太太溫子苓認識，丁守中說，他還記得很清楚，第一次碰面時，當時太太臉上兩個甜甜的小酒窩，就讓他印象深刻，後來進一步認識後，更被她的鋼琴才氣所吸引。

丁守中談起太太，止不住地談論太太的優點。丁守中說，太太原本在東吳大學音樂系擔任講師教授鋼琴，最喜歡聽她彈奏蕭邦和舒伯特的曲子，坐在鋼琴前專業的音樂家，一離開鋼琴就像個幼稚園大班的小女孩，樂觀、天真、沒心眼，對他更是百般容忍，很少生氣。

「從政這條路很辛苦，當政治人物的太太更辛苦。」丁守不斷感謝太太的付出，他說，小孩從小就很少看到爸爸，只有週末、寒暑假有親子旅遊的時間可以加強親子關係，還好有太太帶著小孩到處玩、到處走，只是照片永遠少一人，還被說過像單親媽媽一樣，還好有太太打理一切，才讓他沒有後顧之憂。

丁守中的太太鮮少在螢光幕前露面，丁守中說，太太不會介入政治事務，丁守中當市長更絕對不會有第一市長夫人、第一市長爸爸媽媽出現，太太只有在選舉期間會默默幫他拉票，像是有時候到菜市場買菜私下拜託大家支持，我們的風格就是這樣，太太不會在公領域事務表示意見，也不會跳出來講東講西。

但是看到丁守中在打選戰時被網友或對手攻擊時，丁守中的太太還是難忍不捨，丁守中說，太太有時候也會問他，幹嘛這麼拚？還要被這樣罵？但是太太知道他強烈的使命感，也認同他的目標，所以總是跟他說，「你就拚吧，全力衝吧！人生不要留下憾事」看到他的衝勁，太太對他的選情也充滿信心。

今天是七夕情人節，丁守中想跟太太說，「這一路上以來，真的虧欠妳很多，辛苦了，，因為工作的關係在做丈夫、做爸爸這兩個角色上經常失職，靠你在家操持一切，真的感激、感謝」；丁守中更不忘七夕耍浪漫，他說，雖然今天排滿了行程，但是會記得帶禮物回家給太太一個驚喜，老夫老妻了不會講什麼甜言蜜語，擁抱和親吻就是最好的表達。