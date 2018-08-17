陳菊在美拜會猶他州長 台美交流新一步

2018-08-17 23:17

〔記者李欣芳／台北報導〕刻正訪問美國的總統府秘書長陳菊，昨天在美國在台協會前高雄分處處長杜維浩（Robert C. DeWitt）的陪同下，前往猶他州州政府拜會州長賀伯特（Gary Herbert），為台美交流邁進歷史新的一步。

與陳菊同行的民進黨立委賴瑞隆今晚在臉書透露此事。賴瑞隆說，賀伯特州長是個風趣幽默、了解台灣的人，也有個中文很厲害的孫女，州長在會談中強調，摩門教義愛好和平，透過經貿交流創造和平，猶太州對教育更是重視，可學習超過130種語言，州長了解台灣是個經貿實力強大、市場自主及完善法律制度的地方，期待加強與台灣合作，建立雙邊緊密關係。

陳菊代表蔡英文總統，期待未來台灣與猶他州有更多的經貿、觀光及文化交流，促進雙邊緊密的合作。陳菊也歡迎賀伯特未來造訪台灣，屆時可到南台灣或新竹科學園區了解台灣的產業發展與人文風光。

賴瑞隆說，他們順道造訪摩門教會的重要成員及聖殿。在台灣，我們對摩門教傳教士的流利中文及腳踏車印象深刻，這次來到摩門教重要據點，了解他們愛好和平、家庭的教義及生活方式，也期待未來能有更多交流。

賴瑞雄表示，他們很高興能見證這歷史性的一刻，民主、自由是台灣最重要的價值與資產，德不孤必有鄰，繼續向前走，路一定會更寬廣的。