國有地竟「種」出私有建物 黨產委員砲轟國民黨智庫

黨產會委員表示，從民國40年5月26日起，智庫大樓所在那塊土地一直都是國家軍方土地，從來沒有變成私產，只是奇妙的是，在博愛特區旁的精華國有地上，國民黨居然可以「種」出私有建物。（記者陳鈺馥攝）

2018-08-17 19:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨智庫「國家政策研究基金會」大樓坐落於國有土地，建物產權卻為國民黨所有，法務部行政執行署今日上午派員前往張貼封條，促轉會下午派人前往調查政治檔案，黨產會委員今日也砲轟，國民黨憑藉黨國繁殖能力，竟有辦法在國有土地「種」出一棟私有建物，令人浩歎。

國民黨智庫聲明指出，程序正義為民主國家重要之憲政原則，行政機關若能自行認定違法，自行不依程序任意調查、查扣、管收拘提人民，一般人民之基本權利勢必無從保障，促轉會之行為，將使全國民眾陷入綠色恐怖之中。

對此，黨產會委員表示，從民國40年5月26日起，智庫大樓所在那塊土地一直都是國家軍方土地，從來沒有變成私產，只是奇妙的是，在博愛特區旁的精華國有地上，國民黨居然可以「種」出私有建物。

委員強調，這哪是「一般人民」有辦法做得到，智庫論調跟之前北高行法院李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位法官釋憲書的盲點如出一轍，就是罔顧歷史，刻意將國民黨套用「一般人民」看待。

委員砲轟，國民黨憑什麼在國有土地私蓋大樓，現在土地使用權還是每月向國產署承租，國民黨拒繳「轉帳撥用」追徵價金，行政執行署是依法強制執行查封拍賣。