赴國民黨智庫挨批 促轉會：有權調查「黨營機構」

行政院促轉會今日依法持函至國民黨智庫調查政治檔案，智庫黨工（右）拒絕配合調查，並高聲回嗆促轉會人員（中）。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-17 19:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為調查政治檔案，促轉會今日下午派員前往國民黨智庫「國家政策研究基金會」，事後遭智庫形容為「綠色恐怖」；促轉會晚間發聲明嚴正表示，依據「促進轉型正義條例」規定，本會得主動調查政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案情形，並經審定後命移歸為國家檔案。

促轉會表示，為執行促轉條例法定任務，推動政治檔案開放、還原歷史真相工作，本會於今日持函至國政基金會登門拜會，進行查看。

促轉會指出，根據促轉條例第3條第5款規定，「黨營機構」意指獨立存在，但現由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構。

促轉會強調，國政基金會為國民黨智庫，依據該基金會捐助章程第18條所示，基金主要為國民黨捐贈；其董事長為中國國民黨主席，所在建物的所有權人亦為國民黨，董監事成員超過半數皆有黨職。

促轉會指出，因國政基金會大樓地下1樓並未標示使用目的，本會研判該樓層可能存有政治檔案，因此派5位同仁持函查看。

依據促轉條例規定，「本會得派員前往有關機關、團體、事業或個人之辦公處所、事務所、營業所或其他場所為必要之調查或勘驗」，同時，根據促轉條例第18條第3項，「促轉會得主動調查政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案之情形，並經審定後命移歸為國家檔案。」

促轉會強調，徵集政治檔案為本會法定職掌，凡政府機關目前保存的檔案，或是各政黨、附隨組織或黨營機構所持有，涉及威權統治時期與二二八事件等相關之記錄或文件，皆是本會徵集對象，「基於國政基金會為黨營機構之由，本會依法執行業務」。