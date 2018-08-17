促轉會登門調查政治檔案 國民黨智庫怒批：違法形同強盜

國民黨智庫「國家政策研究基金會」。（記者方賓照攝）

2018-08-17 19:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫「國家政策研究基金會」今天上午經歷法務部行政執行署張貼封條後，下午換行政院促進轉型正義委員會派出20餘名大隊人馬，無預警要求進入辦公室調查勘驗，雖然促轉會有5名人員得以入內，但遭到智庫人員強烈質疑無權逕行調查勘驗，最後不但沒有實質巡看，也未帶走任何資料，無功而返。

促轉會今天下午3點多率20多人，到位於台北市杭州南路一段16號的國民黨智庫「國家政策研究基金會」，人到現場才出示公文，事前完全沒有通知，雖然促轉會人員出示正式公文，要求執行公務，但國民黨智庫只同意放行5人，並錄影存證因應，確保權益。

國家政策研究基金會傍晚發出聲明質疑，促轉會的調查行為嚴重違背程序正義、比例原則，因此「基於正當理由予以嚴拒」。基金會並非威權統治時期所成立的機關團體，既不符合法律規定，如何擁有威權統治時期的政治檔案？「根據到場執行職務之促轉會人員所稱，亦不知本會有何值得調查之事項，足見促轉會對於本會發動調查，明顯違法。」

國家政策研究基金會還說，根據到場執行職務的促轉會人員所稱，調查理由在於基金會董事長為國民黨主席吳敦義，因此必屬國民黨的附隨組織或黨營機構，有可能存有威權統治時期政治檔案，但是否為附隨組織或黨營機構，在法律上必須經由一定程序認定，在未經合法程序認定，促轉會就將基金會視為政黨附隨組織或黨營機構並調查，明顯違反法律，有侵害法治國原則、違憲之虞，而且臨時持公文，「無預警擅入民宅強行調查」，「這種行為，形同強盜。」