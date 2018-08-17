台灣性平表現亮眼 盼NGO助台推廣女力外交

2018-08-17 19:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今舉辦我國NGO參與國際合作經驗首場分享會。次長徐斯儉受訪時說，盼能藉由台灣推動婦權及性別平等的NGO組織，在相關國際NGO裡，分享推動台灣經驗及努力成果。

外交部上午舉辦「台灣NGO參與國際合作經驗首場分享會」，邀請非政府組織婦女權益促進發展基金會與無任所大使范雲，分享「女力外交」。

徐斯儉致詞時表示，台灣推動性平成績是亞洲第一，如北歐國家將國會議員達到40%的女性視為性平指標之一，台灣立法院已有38%的女性立委，世界排名第10；台灣男女平均時薪的差距也越來越小、2016年選出首位女性總統，顯示台灣在婦權領域的進步，這股溫柔力量，也在國際上協助推動台灣外交。

徐斯儉表示，台灣在婦女權益和性別平等上表現亮眼，且受到國際肯定，像是勵馨基金會就成功爭取明年在台灣舉辦世界婦女庇護安置大會（World Conference of Women's Shelter–WCWS），泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）也將於明年在台灣舉辦大會，在在都顯示台灣性平在國際上的成就。

外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪則說，台灣NGO能量充沛，大大小小的NGO有9萬多個，平均每260人就有一個NGO，去年有1023個NGO向外交部申請經費補助，目前有超過400個計畫在全世界進行，台灣外交處境艱難，還好有NGO在國際上幫台灣做外交、協助拓展台灣外交空間。

范雲則針對女性領導人的服裝分析指出，外交領域重視禮儀與服裝，一個國家女性領袖的性別形象自由程度、跟該國整體的性別平等高度相關；她認為，台灣的性平在政治上有些突破，但整體性別氛圍還沒到那麼平等開放。