南鐵仁德段進度4.3％ 全線預計111年通車

2018-08-17 17:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行都發局業務報告和質詢，台南市都發局長莊德樑表示，目前南鐵進度，全案分4個工程標案，其中仁德段標案進度為4.3％，其次為北區路段進度1.29％。根據交通部鐵道局的期程，預計111年12月通車，113年6月完工（含地面道路及週邊工程）。

市議員王家貞及杜素吟今天針對南鐵案提出質詢，杜素吟質疑南鐵工程自99年核定至今已過了8年，卡在部分住戶不同意而停擺，迄今都沒有動靜，這狀況對台南並不好，希望市府努力溝通協調讓全案順利推動，才能「看見未來」。王家貞則針對南鐵進度及南鐵照顧住宅目申購情形及提出質詢。

莊德樑表示，市府有組跨局處小組，目前正辦理協議價購，積極與權益人溝通，會在徵收和協議價購完成後才會進行拆屋。至於照顧住宅共興建366戶，符合拆遷戶申購資格者有287戶，已登記申購216戶，截到今年7月15日已交屋112戶。

而未申購者，有些是外縣市者、住在國外或已有自用住宅者或沒有意願者。屆時多出的餘屋會先予以保留，再分階段來處理。

都發局表示，南鐵地下化工程共分4個工程標案，包括仁德、東區、北區路段3標，以台南車站獨立一標。其中，仁德段標案於去年3月開工，到今年4月底，工程進度4.3％；北區去年10月開工，進度1.29％；東區今年元月開工，進度0.04％。台南車站部分目前還在規劃設計中，預計9月送都設審議及文資審議。