85度C遭中國抵制 中國人撰文批：流氓本性、禍國殃民

2018-08-17 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣企業85度C因總統蔡英文出訪友邦、過境時順道拜訪而被迫發表聲明致歉，稱該公司堅定支持「九二共識」推動兩岸和平，引發中台網友議論，近日有名中國網友更在個人的博客上發表一篇文章質疑，如果放任抵制85度C這樣的愛國行動，中國還需要對外開放嗎？作者還說「如果這就是愛國，我倒要大喝一聲：這純粹是禍國殃民！」

該篇來自微信公眾號「遠見時評9」，題為「用謊言煽動搞死85度C暴露了一些人的流氓本性」的文章，作者為「程坦」，簡介自稱為理學碩士，並曾任職於中央國家機關，以及多家外企、民企、上市公司高管，目前則是上海某法律諮詢事務所主任、合夥人。他在文章中針對近期的85度C事件進行評論，並指中國某些知名媒體編造顯而易見的謊言，煽動中國民眾抵制85度C這個台資企業，令他相當不以為然。

程坦指出，在報導中雖指控總統蔡英文在過境美國時，除受到當地一家85度C的店員熱烈歡迎，甚至還被送了一個事先精心準備好的大禮包。但程坦指出，實際上當時是一名員工將店裡的吉祥物巴布蘿麵包抱枕拿出，並希望得到蔡英文的簽名，在蔡總統簽完名後也交還給員工，這些事實非常清楚，但在一些知名媒體眼中卻變成該店為蔡總統打氣、獻媚，甚至被扣上支持台獨分裂的帽子。程坦說，若要按照這個標準，中國應該搞死所有的知名台企，因為這些台企的員工或高層管理人員，在看到蔡總統時也不會搞喊反台獨，而是會一樣興高采烈，或是行禮如儀。

程坦也提到，世貿組織的規則明確規定，任何成員不得以政治原因剝奪和損害其他成員企業的利益，但中國的媒體和企業卻公然做出這樣的事情來，包含「餓了嗎」、「美團」、「大眾點評」等平台都將85度C的產品下架，讓他批評，此舉暴露了這些平台的無知、無恥，他們也應當承擔違約的民事法律責任。

文末，程坦更怒嗆「如果放任這樣的愛國行動，中國還需要對外開放麼？不需要繼續對外開放了，回到閉關鎖國、餓死人的時代就是愛國？如果這就是愛國，我倒要大喝一聲：這純粹是禍國殃民！」並強調，他認為在這件事情上，每個正直善良的愛國者不應該是抵制85度C，而是該抵制那些煽動民粹主義和民族主義的虛假新聞，以及那些損害中國形象、破壞中國改革開放的流氓行為。

不過，程坦雖然具體說明了他的論點與依據，但仍遭不少中國網友留言洗板，質疑程坦怎麼知道事實就如他所說的那樣，並留言稱「已舉報」、「它不是台獨什麼樣的叫台獨，就是因為你這樣的漢奸太多」、「有些人就是喜歡找罵來博取關注，既然你這麼喜歡別人罵你，那就只好勉為其難成全你」、「這些行程都是安全部門提前溝通好的，85度C當初答應這事就應該能預料到後果」、「凡事都也底線，在哪裡就守哪裡的規矩，這家企業中國不歡迎」、「這件事體現兩岸民意的對撞，是大陸網友對台獨的厭惡，豈是你能歪曲的」。

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「用謊言煽動搞死85度C暴露了一些人的流氓本性」