北五堵新鎮規劃費預算通過 林右昌：招商有信心

2018-08-17 18:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府提出的「北五堵國際研發新鎮計劃」4200萬元規劃費墊付案，今天上午在議會大會中提出討論，藍綠議員唇槍舌戰一上午，下午4點，基隆市長林右昌親自說明開發規劃及前置作業，爭取議員支持，議會順利通過規劃案預算，但要求市府必須向議會專案報告及向地方開說明會。

民進黨議員發言指這項計劃是基隆要向上發展的關鍵，今天不做明日一定後悔，要求國民黨議員不要為反對而反對；但國民黨議員強調，並沒有反對市府規劃案預算，而是認為規劃不夠完善，但要更完整的配套及規劃才能讓預算過關，否則只是浪費錢，紙上談兵。

林右昌下午親自說明，他說，基隆以前受法令限制、土地未有效規劃利用，北五堵國際研發新鎮是基隆下一個階段重要的發展機會，中央要求在109年底之前把相關規劃完成，市府會全力以赴，這計畫是經濟和產業發展重要關鍵。未來開發策略都有很多可能的方式，開發的方式有區段徵收、市地重劃等，市府提出的數據是由專業單位提出的概估。

林右昌表示，產業發展的方向有了，最近已有不少產業來詢問投資的機會，他對未來招商很有信心。

基隆市五堵地區到汐止附近的倉儲區、工業區等土地使用不高，市府規劃將基隆河谷廊帶的倉儲區、工業區等轉型為研發新鎮。初步規劃總面積71.14公頃，產業用地面積有42.69公頃。產發處估計，總計資額達1069億元，每年產值將達1730億元，創造就業人數3萬4000多人，總規劃費4200萬元，經濟部已同意補助2520萬元，市府自籌1680萬元。