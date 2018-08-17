自己國家自己救 嚴德發：戰訓整備都要實戰化

2018-08-17 16:58

〔記者羅添斌／台北報導〕美國今天公布2018中國軍力報告，內容直指中國可能以武力統一台灣，國防部長嚴德發則說，自己的國家要自己救，國軍的戰訓整備一切都要以實戰化為主軸。

嚴德發今天主持國防大學深造教育107年班聯合畢業典禮，期勉畢業學員們未來在建軍備戰各項領域，持續貢獻所學，為國家安全奉獻心力。

嚴部長先接見友邦駐台大使及受訓人員，隨後主持畢業典禮，賀勉今年軍事深造教育畢業學員，頒發結訓證書、頒獎表揚績優學員，同時授予友邦受訓人員軍種獎章。

軍聞社報導指出，嚴德發在會中表示，國軍盱衡當前敵情威脅，首要之務就是快速提升戰力，一切戰訓整備都要聚焦「實戰化」主軸，以「防衛作戰」為中心，「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」、「仗怎麼打，部隊就怎麼練」，秉持「從嚴、從難、從實」原則，以「超敵勝敵」為目標，勤訓精練，展現自我防衛決心。

嚴德發說，「一個沒有核心價值的軍隊，就是一盤散沙、一群烏合之眾」，「保衛國家、守護人民」是軍人的核心價值，政戰局近期舉辦多元全民國防活動，形塑國軍形象，而維護國軍形象的正本清源之道在於「部隊紀律嚴明」，各單位應深化官兵軍人武德信念，激發高度自信心與榮譽感，專注戰訓本務工作，杜絕違紀事件肇生，進而贏得國人的支持與肯定。

國防自主為當前重要國防政策，嚴德發說，「自己的國家自己救，我們要具體展現防衛決心」，國防部配合政府推動國機國造及國艦國造政策，致力建立國防科研實力，並有效擴大內需，期能達成「國防帶動經濟，經濟支持國防」的目標。