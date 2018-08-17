花蓮震災花1300萬送捐款人大禮包？ 縣府澄清

2018-08-17 16:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0206地震收到合計25億元善款，許多捐款人最近收到花蓮縣政府寄來「大禮包」，內附一張感謝函、16頁的縣政報導和一張DVD紀錄震災紀實，網友質疑網路上1300萬元得標案是這份大禮包的金額，讓作家、導演藤井樹（本名吳子雲）等許多人上網痛罵：「浪費錢」、「製造塑膠光碟垃圾」。

不過花蓮縣政府澄清指出，網友所貼的1300萬元標案是「花蓮地震紀實節目拍攝與國際宣傳服務案」，目前才剛決標但還未執行，並非是感謝函支出；而寄送給捐款人的感謝函約21萬3000份，費用是縣政報導174萬、震災紀實光碟187萬、文宣裝封案53萬以及郵資約400多萬元，合計約814多萬元，另外相關標案還包括「花蓮震災媒體宣傳專案」的84萬元，都不是使用善款。

花蓮縣政府寄送震災紀實光碟及文宣品給捐款人，有收到文宣品的網友上PTT批評說：「捐款只是想貢獻一點心意，在選舉之前寄這種東西只是讓我覺得無名火起，這些政客把災民當成什麼？宣揚政績的工具？」內容都是砲打中央，「黑高雄台南、捧自己，說實在的，捐款不是想要收到這種東西。」

作家、導演藤井樹（本名吳子雲）就在《臉書》寫下收到的內容：「報紙：比較了過去高雄、台南等等各地方政府發生重大災難時的善款使用，藉此為自己使用善款莫名其妙的行為辯護。文宣：以感謝函的形式說自己好棒棒。DVD：欸我真的不想說了。然後，以上這些東西花了1300萬。（沒意外一樣是花我們的錢做他的面子）」

而臉書粉專《凱莉給點力》也寫下：「我真的非常非常非常非常火大！」認為之前捐款救災時，頂多收到一張捐款收據跟感謝狀就覺得理所當然了，花蓮卻拿來印報紙做DVD，用稅收來做這件事更覺得沒有必要，這些政策文宣，除了拿來墊桌角壓泡麵到底還能幹嘛？

花蓮縣議員莊枝財就批評說，花蓮縣府花錢往往先斬後奏，未經議會審查就先行動支，以0206震災當作藉口，都先花錢了，再回頭辦理追加，綁架議會買單、濫花縣民的錢，104年宣傳青年住宅時，也是先花了千萬元買縣府廣告，事後才送議會。

花蓮縣長參選人劉曉玫說，依照台南0206地震的經驗，台南從未把感謝函的製作工作對外招標，更沒有耗資1300萬元提出「花蓮地震紀實節目拍攝與國際宣傳服務案」。她質疑，這究竟是宣傳傅崐萁救災辛苦，或是要消費受災戶？花蓮縣府分明是好大喜功，浪費納稅人血汗錢，令人憤怒！

不過對於捐款大禮包，有花蓮人仍是支持，在臉書社群上留言說：「不寄這些給你，你tmd又說他污善款，沒做事。」、「把台南大地震跟高雄氣爆案的的善款使用流向拿出來檢視看看誰該下地獄就明白囉！」、「有不法 就檢舉 不受理 就提告！所有的質疑 就是對縣府團隊所有公務人員的質疑 對善款委員會所有與事者的質疑！」、「所謂作家 利用媒體組織網路社群提出質疑 甘淪惡鬥打手 只是企圖規避應負的法律責任！俗辣！」。