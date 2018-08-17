馬英九三中案 2人換跑道、今抽出新承審法官

台北地院公開抽籤程序，以示公正。（記者吳政峰攝）

2018-08-17 16:42

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署日前偵結前總統馬英九的三中案，認為他賤賣中影、中廣、中視等3間公司，依違反「證券交易法」等罪提起公訴，未料案子送到台北地院後，被抽中的3位承審法官中，竟有兩位因故無法審理，北院只好於今日再度抽籤，由林幸怡中選受命法官，林呈樵則為陪席法官。

林幸怡為台大法律研究所碩士，司法官訓練所51期結業，曾擔任刑事審判工作3年，現在北院民事庭服務，承審過國華產險掏空案等金融案件，經驗豐富；司訓所47期結業的林呈樵，與林幸怡同為台大法研所碩士，從事刑事審判工作6年，現為北院刑事庭庭長，曾審理過台大宅王情殺案。

審判長則是胡宗淦（39期），政治大學畢業，現任北院刑事金融庭審判長，刑事審判年資超過10年，曾審結過「前總統李登輝國安密帳案」，亦具有二審之刑事審判經驗。

原本的合議庭組成為審判長胡宗淦、受命法官鄭昱仁（47期）、陪席法官高若珊（48期），但因鄭昱仁將於8月29日以原職調司法院辦事，高若珊也因生涯規劃而辭職，3人中有兩人轉換跑道，合議庭無法開啟審理，只好重新於今日抽籤。

北檢重啟三中案調查後，查扣到300片「保命錄音帶」，經過抽絲剝繭，認為時任國民黨黨主席的馬英九、中投前董事長張哲琛、總經理汪海清等6人涉嫌賤賣三中，害投資人損失72億元，事後還撥6000萬元以備訴訟，觸犯證交法中的非常規交易、特別背信，及刑法的背信罪，上月10日提起公訴。