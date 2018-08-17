基本工資調升 賴揆：2年調幅追平馬政府8年

2018-08-17 14:28

〔記者李欣芳／台北報導〕勞動部基本工資審議委員會，昨歷經9個小時的討論後通過決議，從明年1月1日起，每個月的基本工資將由目前的22000元，調漲為23100元，調幅達5%。基本時薪也從140元，調漲為150元，調幅達7.14%。行政院長賴清德在臉書貼文表示，蔡英文總統上任2年來，基本工資的調幅，已經追平馬英九政府8年的增幅。

他感謝勞動部與勞資雙方代表的努力，認為「我們又一同將台灣向前推進一步」。

對於基本工資調幅是否造成物價波動，賴揆上午受訪表示，行政院主計總處已經將資料計算出來，這波加薪對經濟成長率貢獻是0.06％，對於物價波動影響的消費者物價指數（CPI）0.04％，尚屬輕微，以過去調幅經驗來看，尚不至於對物價造成很大的波動。行政院的物價督導會議也會持續關注，將未來的物價控制在CPI 2％以下，讓民生物價能穩定，讓民眾經由加薪得到好處。

賴揆昨深夜在臉書表示，自蔡英文總統上任以來，基本工資由20008元調升為21009元，再升為22000元，而今天更提升到23100元。2年來，基本工資的調幅，已經追平馬英九政府8年的增幅。基本工資持續調升，代表台灣發展經濟有成，而經濟成長的果實也由勞資所共享。

賴揆說，他始終相信，發展經濟，造福人民，是政府最主要的施政目標之一。而基本工資的調升，不僅能照顧最弱勢的勞工，也能漸次墊高整體工資水準，並進而提升國內消費動能，這一方面促進整體經濟的正向循環，另方面也落實社會的公平正義，在壯大台灣的道路上，讓我們繼續攜手同行。