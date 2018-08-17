馬胡盧推反空污公投 中市綠營譏之前從不關心

2018-08-17 14:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕前總統馬英九與前台中市長胡志強今力挺「反空污公投」，中市議會民進黨團批評，經濟部在馬政府就提出台中火力發電廠既有機組空污改善計畫，卻不見落實，胡志強更讓中火「火力全開」，現有的反空污政策與成果均由民進黨執行。

馬、胡17日至台中市聯手推銷連署國民黨台中市長提名人盧秀燕的「反空污公投」，市議會民進黨團召開記者會加以反擊，與會議員手持「胡盧馬合體、糊塗馬害民」、「減電≠減污」等海報，同時高喊「減電公投」、「讓國民黨下架」等口號。

黨團總召李天生指出，經濟部2013年提出「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」，但是馬英九並未推動落實，任內不做，下任後才來關心空污，2014年胡前市長任內則讓中火「火力全開」，現在兩人竟還有臉說三道四。

議員們也說，馬、胡任內對防制空污措施延宕怠惰，市長林佳龍上任才制定管制生煤條例，並獲總統蔡英文支持，更何況中火是國民黨台中縣長任內興建，一路下來沒有任何管控措施，現在均由民進黨的總統、市長善後。

綠營強調，立委盧秀燕2016年選舉還拒簽空污承諾，之前也從不關心空污，馬、胡、盧國民黨3人還有臉污衊民進黨防制空污的努力，利用反空污公投混淆視聽，欺騙選民，希望大家用選票淘汰國民黨。