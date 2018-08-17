盧秀燕提「減電公投」 卓冠廷：改善空污應減煤而非減電

2018-08-17 13:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長提名人盧秀燕今日持續操作「反空污公投」，市府新聞局長卓冠廷回批，盧提出的公投「減電不減煤」，市長林佳龍已刪減台中火力發電廠24%的生煤許可量，今年還創下歷年用煤量最低紀錄，市府會持續推動全面空污防制措施。

卓冠廷說，盧秀燕的「減電公投」、「限電」等主張，民眾及中小企業十分疑慮，恐將造成缺電危機，希望國民黨的政治人物，不要為了選舉而將如此重要的民生議題當作選舉籌碼，應拋開政黨之私，提出更具體可行改善空污的建議。

卓強調，林市長執政3年多以來，訂定生煤管制條例、大減中火生煤許可量500萬噸、24%，中火今年上半年用煤量僅785.9萬噸，下半年最高用量僅剩814萬噸，雙雙創下半年度用煤量最低紀錄，另有汰換燃油鍋爐及二行程機車補助、電動公車普及化等措施。

卓冠廷表示，這些空污具體改善方案，也使得台中市PM2.5年均濃度、紫爆天數兩大空污指標逐年下降，台中現階段的空污指數已低於全國平均。

另外，前市長胡志強指台中人現在最不滿交通路平與淹水問題，他的任期最後3年台灣大道都不再淹水；卓反擊，2014年5月正是在胡任內最後1年，曾發生婦人開車載兒女誤入淹水的大甲民生地下道致死的憾事，林市長則對此進行截流改善。

至於路平，卓冠廷表示，胡市府的路平沒有明確計畫，反之現在則有「4年500公里」目標，今年6月更已提前達標，路平城鄉差距已大幅縮小，滿意度也從104年8月38.5%進步到今年6月56.3%，市府會持續努力。