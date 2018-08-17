托育補助多少搞不清？ 北市時力選將推線上試算系統

2018-08-17 13:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「政府不做我們來做！」中央、地方政府推動各種托育補助，不過資格認定和計算複雜，新手爸媽常常搞不清楚，時代力量今天發表由台北市議員參選人共同開發的線上計算系統「托托樂 」，只要用滑鼠點一點，幾秒就能直接算出中央、地方政府可以各拿多少補助。

時代力量台北市議員參選人吳崢、林穎孟、蕭新晟、黃郁芬、林亮君今天共同召開記者會，公布時代力量版的線上計算托育補助系統「托托樂」。

「他們還沒當選就在做選民服務。」家裡有一歲多寶寶、今天擔任「家長代表」的時代力量立委林昶佐說，他自己是新手爸爸，他和太太當時也問了很多朋友，大家都搞不清楚相關補助，問了公務機關後，則是得到更複雜的內容，所以他這次也參與了線上試算系統的開發過程，很滿意試用結果。

托育補助多複雜？台北市大安文山市議員候選人林穎孟舉例，若是有一個家庭生了5歲、3歲、1歲小孩，那麼5歲小孩若讀公幼，有中央的免學費補助；3歲小孩讀非營利幼兒園，中央沒有補助但台北市有補助。但台北市3歲不補助非營利幼兒園，等到小孩變4歲又變成有補助；1歲小孩適用這次準公共化新制，但還是要看保母或私托有沒有加入準公共化，有加入與加入，補助都不一樣。

托托樂程式設計者、時代力量台北市內湖南港市議員參選人蕭新晟也在現場示範操作「托托樂」，只要依序輸入父母跟小朋友的資料，像是小孩年齡、所得稅率、設籍狀況、小孩照顧方式，如果符合一些特殊條件，例如中低收入戶、第二胎以上等等，還會有加碼的部分。輸入完畢後按一下開始計算就可以看到中央跟台北市各可以領多少錢。

不過，由於參與設計者皆以台北市議員參選人為主，因此，蕭新晟也提醒，如果不是設籍在台北市的民眾，這個系統就只會顯示中央政府的補助金額。如果台北市政府有需要，未來也願意把這個工具的概念跟經驗提供出來。

蕭新晟是紐約新創工程師，曾與旅美台人林育正、紐約州立大學研究助理教授莊士杰發起「國家寶藏」（Taiwan National Treasure）計畫，將美國國家檔案局中與台灣有關的史料翻拍上網。

時代力量台北市信義松山市議員參選人吳崢表示，以台北市來說，截至8月10日為止，台北市有198間私托中心，其中85家私托中心原本就和北市合作，但這85家目前只有70家加入準公共化。尤其是保母，3825名登記保母中，原本有2349與北市有合作，但現在只有108位有加入準公共化。

吳崢認為，政府不可能不管控價格，因為不管控會變成補多少漲多少，另一方面，如果管控了太多，原本業者或保母的利潤減少，當然就會不想加入準公共化。他呼籲，在公共化托育完成之前，政府最少應該提供便捷、智慧的方式，讓民眾搞清楚補助方式，也可減少政府的行政成本。