民進黨批韓國瑜「樂透經濟學」 又賭又黃又扯

2018-08-17 13:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜繼提出「摩鐵摩天輪」、「太平島股票上市」後，昨天再加碼主張旗津建賭場，高雄市議會民進黨團今天表達強烈不滿，批評韓國瑜這種「樂透經濟學」，將把高雄變成「又賭、又黃、又扯」！

民進黨高雄市黨部今天召開記者會，市議員簡煥宗表示，韓國瑜昨天宣稱旗津適用〈離島建設條例〉，但旗津是沙洲，又有過港隧道，根本不適用該條例，韓國瑜開支票前不做功課，吹牛不打草稿，不要把旗津、旗山傻傻分不清。

簡煥宗說，2008年馬英九選總統時、2014年楊秋興選市長時，都主張打造旗津成為「聖淘沙」，但最後不是跳票，就是得不到選民認同，韓國瑜宣稱要替高雄拚經濟，卻要高雄越走越偏，用賭場讓產業空洞化、治安亮紅燈，高雄未來要讓國民黨這樣亂來嗎？

旗鼓鹽市議員李喬如強調，據她了解，旗津居民多數反對設賭場，希望安定的生活，呼籲韓國瑜「別打空氣球」，這種空口說白話、不負責任的鬼扯主張，是對高雄市民的不尊重，意圖把高雄「抹黑、抹黃」。

高雄市議會民進黨團副幹事長邱俊憲指出，韓國瑜所謂「驚動萬教、轟動武林」的拚經濟方式，結果是從神話、鬼話，變成不像話！開出諸如「太平島股票上市」、「看高雄有無石油」等不可能的芭樂票，根本就把政策當彩券一樣，這種「樂透經濟學」完全是想憑運氣，是完全不負責任的方式。

邱俊憲說，反觀高市府及民進黨高雄市長參選人陳其邁，則不斷努力推動高雄重大建設，誰才能把高雄市政帶向正確方向，相信高雄市民會做出相信高雄的選擇。

民進黨團也強調，經過長期努力，10月華邦電在路科投入3300億元，打造12吋晶圓記憶體廠將正式動工，日前行政院賴清德院長也宣布，將橋頭新市鎮轉型開闢為高雄科學園區，相較之下，韓國瑜除了從台北帶來唱衰與口水，又準備帶來各種治安隱憂，將把高雄變成「又賭、又黃、又扯」！