時力新北6選將公布居住政策 促徵豪宅稅補貼租屋

2018-08-17 12:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量新北市6位議員參選人今天召開記者會，公布新北市居住政策，時代力量表示，高房價、高空屋率是年輕世代要面對的難題，但國民黨與民進黨兩黨市長參選人皆未提出相關政見，令人失望。

時代力量新北市議員參選人陳志明、彭盛韶、唐聖捷、張祐銓、曾柏瑜、黃智姍等人指出，高談都更政策對解決高房價、高空屋率幫助有限，可能產生更多「空屋鬼城」。市府應開徵豪宅稅、滾動檢討囤房稅，將2項稅收專款用於租屋補貼，並參考台北市租屋補貼評點機制，打破齊頭式平等；推動「出租房屋優惠房屋稅與地價稅自治條例」，明定「侯友宜條款」，規定房租每年漲幅不可高於基本工資漲幅；設立「住宅消保官」，協助處理買賣房屋或租賃糾紛。

張祐銓說，北市從民國101年起課徵豪宅稅，105年稅收高達10.9億元，新北市2處豪宅「合環御寶」交易價約5950萬元，房屋稅為3萬7619元，「吉品一美花園」交易價約6700萬元，房屋稅約9萬4053元，新北市應課徵豪宅稅，以成交價作調整，可大幅增加稅收。

曾柏瑜表示，目前新北市民眾持有住宅第4間以上，房屋稅率從原本1.2％增加為2.4％，市府應滾動式檢討囤房稅，若新建餘屋超過1年未售出或未點交，應比照非自住稅率課稅，豪宅稅加囤房稅，每年可為市庫增加稅收超過4億元，用於租金補貼，補貼制度參考北市評點機制，視家戶所得、家庭成員人數等條件給予差別補助，補助額度從現行4000元提高到1萬2000元。

唐聖捷說，市府可推動學校出地，政府發包興建，打造民眾及學生混居的社會住宅，解決學生租屋問題。黃智姍建議設置專業、專職的「住宅消保官」，協助處理買房、賣屋、租屋糾紛。