蔡總統接受總督贈勳 與貝里斯「台灣街1號」門牌合影

總統蔡英文（前排左七）當地時間16日下午飛抵貝里斯，與訪團成員入境隨俗換上瓜亞貝拉衫，隨後前往駐貝里斯大使館視察，與台灣街街牌及「台灣街1號」門牌合影。（中央社）

2018-08-17 12:10

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統「同慶之旅」台灣時間今天清晨抵達貝里斯，這是她首度訪問貝里斯，蔡總統接受貝里斯總督楊可為贈勳。對於獲頒象徵貝里斯最高榮譽的「貝里斯勳章」，蔡總統表示，這枚勳章不僅代表台貝兩國堅定的邦誼，也是對彼此夥伴關係發展的肯定。

蔡總統今天抵達貝里斯，特地換上貝里斯的「瓜亞貝拉衫」，首站視察駐貝里斯大使館，並與台灣街街牌及「台灣街1號」門牌合影。

駐貝里斯大使館與貝里斯市政府合作關係密切，今年元月，前貝里斯市長布萊德雷（Darrell Bradley）將駐館館前的街道更名為「台灣街」（Taiwan Street），並將駐館地址改為台灣街1號。

蔡總統的好心情寫在臉上，主動問隨團媒體怎麼沒換衣服？媒體好奇穿瓜亞貝拉衫的感覺，她說：「很舒服」。

她今天並在楊可為總督陪同下，參觀貝里斯博物館展示之文物。隨後，總督為總統綬帶及佩掛「貝里斯勳章」，以表彰她卓越的領導及對貝里斯的支持與珍貴友誼。

蔡總統致謝詞時表示，今天訪問團一抵達貝里斯機場，就受到楊可為總督隆重的歡迎，她要感謝貝里斯熱情的接待，也要代表台灣人民表達最誠摯的問候。

總統說，這是她第一次訪問貝里斯，在來之前，她就很期待與楊可為總督的會面。總督不僅是傑出的政治家，也是卓越的教育家、音樂家和藝術家。總督很喜歡台灣，不但多次訪問台灣，還有著作在台灣出版，讓台灣人民有機會認識貝里斯。所以，透過這次交流，除了希望多加了解貝里斯，她也想聽聽總督對台灣的印象和觀察。

蔡總統指出，台貝兩國建交將近30年，在基礎建設、農業、公衛醫療、教育文化以及資通訊科技等領域，都有非常密切的合作，豐碩的成果也受到各界肯定。未來，台灣會與貝里斯在既有的良好基礎上，持續促進彼此的永續發展。

最後，總統也特別感謝楊可為總督多次公開支持台貝邦誼以及台灣參與國際組織的訴求。她期盼總督繼續給予支持，讓台貝兩國在國際上相互扶持，做出更多貢獻，並祝福總督政躬康泰，台貝兩國國運昌隆，邦誼歷久彌新。

之後，總統出席楊可為總督國宴，席間兩人互動熱絡，氣氛輕鬆融洽。