升級三環六線 侯友宜端「都更三箭」牛肉

侯友宜政策說明會邀請議員參與並提問，他強調未來將以此模式運作。（記者何玉華攝）

2018-08-17 12:05

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天舉辦「都更三箭」政策說明會，從捷運周邊、行政區主幹道、危老建築等3方向推動，並要讓「三環三線再升級」，加上五股泰山輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里，做到「三環六線」。尤其提到危老建築改建，在多方協調不成下，考量居住安全、公共安全，市長將親自介入協調。

侯友宜今天的政策說明會邀請市議員參加，在侯友宜說明完政策後，議員提問，再由侯友宜總結回應；侯友宜說，這種模式是第一次進行，未來他當選後，都會以此模式進行，達到與議員溝通協調的目的，在議會就能目標一致向前行。

侯友宜的都更第一箭是捷運蓋到哪裡，都更就做到哪裡；強調用捷運帶動城市發展，在三環三線的基礎上網上堆疊成「三環六線」，還強調，他不只會拆厝，還會起厝。

第二箭是行政區主幹道沿線都更，未來當選後，將邀請專家學者研議提升基準容積，拉高改建效能，保障參與都更的民眾原有的生活空間。

第三箭針對危險老舊建築，強調不只是居住正義，更強調居住安全、公共安全，要從防災的角度從寬認定危老建築；尤其要改變態度和想法。目前是建商跟市民溝通的情形，政府介入容易被說成圖利，但若遲遲無法解決，在考量讓市民有利、政府拿回公共回饋空間、又要讓建商有合理利潤的情形下，就由政府來扮演主導的協調溝通角色。必要時，市長親自下來協調。