親頒台灣獎學金證書 蔡總統：台貝關係成功例證

總統蔡英文（前排左4）17日在貝里斯主持台灣獎學金受獎生證書頒發典禮，蔡總統逐一頒發受獎生證書，鼓勵學生努力讀書。（中央社）

2018-08-17 11:29

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統的「同慶之旅」今天上午在貝里斯主持台灣獎學金受獎生證書頒發典禮，她勉勵受獎學生努力讀書，並把握這得來不易的機會，蔡總統強調，他們的成功就是台貝雙方關係成功的例證，兩國政府都會為他們的成功而喝采！

這項典禮首先由2015年台灣獎學金受獎生Philip Codd（柯以翔）分享他在台灣留學的經驗。隨後，總統致詞表示，她很高興來到貝里斯市，雖然此次是她第一次造訪，但落地前在飛機上俯瞰貝國秀麗的景緻，終於明白為什麼貝里斯能成為舉世聞名的旅遊勝地。所以，她很高興有機會來到這裡拜會貝里斯的總督及總理，並與大家共聚一堂。

蔡總統表示，歷年來台灣已提供數百個獎學金名額給貝國的優秀學子。我們的經驗顯示，人才是國家經濟發展的根基；教育是最值得政府投資的項目之一。因此，台灣在教育上支持貝國最優秀的學子，也就是在貝國社會及經濟發展上做出貢獻。

總統進一步指出，到目前為止，已有200多名的貝里斯學子從台灣的大學畢業返鄉，在各個領域領先群倫。無論是創業或是分享所學知識，他們的成功就是臺貝雙方關係成功的例證，也鼓勵我們進一步思考還能做哪些努力。

總統表示，她很高興出席今天的活動，頒發獎學金給貝國29名傑出的學子，這是貝里斯派往台灣獲得獎學金人數最多的一次，而且未來他們在台台灣研讀的領域及攻讀的學位都比過去更為廣泛且多樣。

總統說，台灣文化非常多元，我們希望增加一點貝國元素，尤其是貝國的Marie Sharp's牌辣醬能為我們文化增添美麗的色彩。將來學成歸國，保證大家會用家鄉話說一句: 「我度過美好時光！」

總統請受獎學生們記得，台貝兩國的政府都為各位喝采，他們的成功就是兩國的成功；他們的成就也反映雙方關係的成就。最後，總統也祝福同學們台灣行愉快。