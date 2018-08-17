七夕收到姚文智送花 高嘉瑜小抱怨：男友都沒送...

民進黨台北市長參選人姚文智拜訪台北內湖花市，適逢七夕情人節，姚文智（右二）準備花束送給台北市議員高嘉瑜（左）。（記者簡榮豐攝）

2018-08-17 11:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員高嘉瑜因不滿民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊發言人洪立齊的發言，要求姚文智辭去立委，導致姚、高兩人關係緊張，本週一兩人見面破冰。今日七夕情人節，姚文智今早前往內湖花市掃街拜票，高嘉瑜也現身同台，姚文智親自送上花束，高嘉瑜面露微笑收下，但高嘉瑜受訪小抱怨，很多年沒收到花了，這是今天收到第一束花，男朋友沒有送。

高嘉瑜隨後跟著姚文智逐一與花市攤商握手拜票，只見高嘉瑜時而與民眾交談、時而與攤商聊天，還有攤商熱情送玫瑰花束、染色的乾燥花束給高，人氣相當旺，相對其他黨籍議員李建昌、王孝維及江志銘3人緊黏在姚的身旁，「脫隊」的高嘉瑜被甩在後方。

媒體問及似乎有「脫隊」行為，高嘉瑜解釋，是因為人太多，她手上也抱著許多花難擠進去，到花市看見許多漂亮的花，能夠感受到幸福氣氛。

被問到收到姚文智送花束的感覺，高嘉瑜說，滿開心的，這是今天收到的第一束花，男朋友沒有送，可能交往很多年，但她還是小有抱怨地說，很久沒收到情人收的花，似乎在對男友喊話。

高嘉瑜說，她與姚文智見面後已經冰釋，沒有任何心結，有一個新的開始，也發現姚跑基層或政策論述都看得到努力，找到另基層感動的力量，姚整裝待發後已有新氣象。

高強調，她會配合黨中央聯合競選的策略，大家一起同心協力、全部當選，這絕對沒問題，她會全力支持黨的候選人。