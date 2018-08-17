政治獻金挺選將 內政部：最晚11月23日須完成捐贈

2018-08-17 10:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕9合1地方公職人員選舉將於11月24日投票，台北市長柯文哲日前開放小額捐款，吸引民眾熱情捐錢支持，有鑑於民眾多不熟悉政治獻金捐贈時間，內政部今日召開記者會提醒，民眾若想捐贈政治獻金支持擬參選人，最晚須在今年11月23日完成捐贈。

內政部民政司副司長鄭英弘表示，政治獻金捐贈是有規定的捐贈期間，在直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、直轄市山地原住民區長擬參選人，從今年4月25日至11月23日為止，這段期間可收受政治獻金。

鄭英弘指出，鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區民代表、村里長擬參選人，因中選會的選舉公告日在本月16日發布，故自該日起至11月23日可以收受。

根據「政治獻金法」規定，有關捐贈者資格，是以個人、政黨、人民團體及營利事業為限。

鄭英弘提醒，未滿20歲的國民、與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約的廠商、有累積虧損尚未彌補的營利事業，及中國地區、香港、澳門或外國人民、法人、團體等，是不能捐贈政治獻金。

在捐贈額度方面，對於「同一」擬參選人每年捐贈總額，個人不能捐超過新台幣10萬元，營利事業不能捐超過100萬元，人民團體不能捐超過50萬元。

對於「不同」擬參選人每年捐贈總額，今年修法將個人每年捐贈總額提高至30萬元，營利事業不能超過200萬元，人民團體則不能超過100萬元。

內政部強調，今年已修正處罰規定，對於違反者，將按其違反規定的捐贈金額處2倍以下罰鍰。

內政部提醒，民眾捐贈前要掌握「捐贈有期間、資格合規定、額度守限制、方式要注意、資訊公開真透明」的5個小秘訣，才能合法捐贈。