收到花蓮賑災文宣 作家火大轟傅崐萁「你一定會下地獄」

2018-08-17 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮震災全國善款湧入，有捐款的網友日前表示，收到一份花蓮縣政府寄來的牛皮紙袋，內容物有「更生日報」和一張震災記錄DVD，認為是縣長傅崐萁「捧自己」的宣傳品。本名吳子雲的知名小說家藤井樹也對這份文宣發表感想，痛批傅崐萁「你一定會下地獄」。

藤井樹昨日在臉書寫道，相信有捐款給花蓮震災的人應該都有收到一份內有報紙、DVD和文宣的包裹。他提到，報紙的內容比較了過去高雄、台南等地政府發生重大災難時的善款使用，認為這是「藉此為自己使用善款莫名其妙的行為辯護」；文宣則是「以感謝函的形式說自己好棒棒」，還提到這些東西花了1300萬，讓藤井樹不客氣地對傅崐萁說「你一定會下地獄。」

其他網友表示，「就是花蓮王政績宣導文宣」、「用捐款的錢發感謝狀，還順便造勢？」、「寄回去給他」、「根本垃圾，浪費錢」。

花蓮縣府在上週解釋，寄送光碟跟宣傳品主要是要讓捐款人了解縣府震災期間作為，以及善款的運用流向，以「震災捐款人感謝函印製暨震災紀實文宣裝封案」招標，金額約53萬元，並非使用善款。網友則在前日揭露，根據政府採購資訊網資料顯示，花蓮縣府以1300萬預算招標「107年0206花蓮地震紀實節目拍攝與國際宣傳服務案」。