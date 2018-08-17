傳美髮店員工被迫捐錢給侯友宜 蘇貞昌：這是違法的事！

2018-08-17 10:22

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜日前推出小額捐款平台，卻遭民眾向媒體投訴，稱某連鎖美髮店經理強迫員工至少捐獻100元給侯，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早拜會泰山區農會，被問及對此事看法，蘇貞昌說這是違法的事，捐款一定要心甘情願。

對於有連鎖美髮店經理仗著職務權力，要求員工每人至少捐100元給侯友宜，捐完甚至還要上傳明細證明，蘇貞昌表示，這是違法的事情，捐款一定要心甘情願，如果還要強迫，那是違法，希望侯副市長講清楚。