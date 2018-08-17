貝里斯隆重軍禮迎接 蔡總統將接受總督贈勳

總統蔡英文（前排左）「同慶之旅」在當地時間16日下午抵達貝里斯，貝里斯總督楊可為（Colville Young）（前排右）到機場接機，現場演奏中華民國國歌，蔡總統行扶手禮。（中央社）

2018-08-17 08:22

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統的「同慶之旅」，在台灣時間今天清晨抵達貝里斯，貝里斯總督楊可為到機場接機，並以隆重軍禮歡迎，現場演奏兩國國歌並鳴放禮砲，空中有2架直升機與1架飛機飛越軍禮現場，相當罕見。

蔡總統12日到20日出訪友邦巴拉圭和貝里斯，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。

蔡總統是在當地時間16日下午，飛抵貝里斯。訪團團員入境隨俗換上貝里斯的瓜亞貝拉衫；現場數十名僑胞揮舞國旗，迎接蔡總統，總統與僑胞握手、簡短寒暄。

這是蔡總統首度造訪貝里斯，在抵達貝里斯後隨即展開一連串行程，包括視察駐貝里斯大使館，與台灣街街牌及「台灣街1號」門牌合影；主持台灣獎學金受獎生證書頒發典禮；接受貝里斯總督楊可為贈勳及國宴款待。

蔡總統並將拜會貝里斯總理巴洛，也將赴貝里斯國會發表演說，參訪貝里斯技職教育暨訓練學校並見證華碩電腦捐贈儀式。

貝里斯總督楊可為（Colville Young）（前右）到機場接機，以隆重軍禮歡迎蔡總統，上觀禮台時，楊可為差點滑倒，蔡總統趕緊伸手攙扶。（中央社）

總統蔡英文（前排左）「同慶之旅」在當地時間16日下午抵達貝里斯，貝里斯總督楊可為（Colville Young）（前排右）到機場接機，以隆重軍禮歡迎。（中央社）