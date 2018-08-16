22K送入歷史！基本工資調漲 蔡英文：台灣正在往前走

基本工資調漲，正在國外拚外交的總統蔡英文於粉絲專頁發文說，「22K即將走入歷史」，改善年輕世代的處境，全力終結低薪，我們有方法也有決心。現在，台灣正在往前走。（擷取自蔡英文臉書）

2018-08-16 21:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕勞動部今天召開基本工資審議委員會，決議月薪從現行2萬2000元，調至2萬3100元。總統蔡英文於粉絲專頁發文表示，「22K即將走入歷史」，改善年輕世代的處境，全力終結低薪，我們有方法也有決心。現在，台灣正在往前走。

蔡英文目前正出訪友邦「同慶之旅」。她稍早透過臉書表示，一早起來，他們正要離開巴拉圭，搭上往貝里斯的飛機繼續拚外交。她也看到訊息，基本工資審議委員會共同決議，明年1月1日開始，每個月的基本工資，將調漲為23100元，增加1100元，調幅為5％。時薪制的資本工資也從140元調漲為150元，調幅為7.14％。

蔡英文說，雖然人在地球的彼端，和台灣有時差，但看到這個消息，一樣感到欣慰。在全體國人努力下，台灣的經濟終於走出多年的停滯沉悶，整體經濟情勢逐漸轉好。

蔡英文說，經濟好轉的果實，讓我們可以調高基本薪資，讓年輕人的生活可以好一些。感謝勞動部以及基本工資審議委員會的勞資各方代表們的辛勞，我們終於把曾經是低薪代名詞的22K，送入歷史了。改善年輕世代的處境，全力終結低薪，我們有方法也有決心。現在，台灣正在往前走。