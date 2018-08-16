總統訪巴拉圭獲禮遇接待 府：皆依國際外交儀節

巴拉圭新總統阿布鐸在就職前一天，以當選人身分，與蔡總統舉行雙邊會談，展現出鞏固雙邊關係的積極態度。（中央社）

2018-08-16 21:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕巴拉圭新任總統阿布鐸在推特上稱蔡英文總統為China-Taiwan總統，引發關注。外交部說明，此為西語友邦對我國名的口語簡稱。總統府發言人林鶴明今表示，總統出訪獲得巴拉圭政府非常正式且禮遇的接待，包含出席就職典禮以及相關活動，皆依國際外交儀節進行，並無問題。

有關阿布鐸總統在推特上的文字，外交部說明，此為西語友邦對我國名的口語簡稱，該等友邦在過去歷任政府時期亦在不同場合多次以此稱我，各界亦均瞭解係指稱我國，並無所謂兩面手法的意涵。此外，巴國政府及阿布鐸總統此次邀請總統出席就職典禮的邀請函及其他相關文書中亦都使用我正式國名。

涉外人士表示，阿布鐸總統還在就職前一天，在他家中接待蔡英文總統等訪團貴賓，證明阿布鐸總統相當重視和我國之間的邦誼。阿布鐸總統在就職典禮過程中，也都主動與蔡英文總統互動、交談。對方若不重視台灣，又何必在推特發文表示感謝之意？乾脆就不要發文就好。

涉外人士表示，關於西語系邦交國在我國名簡稱的議題，每年都會因為有不熟悉友邦國情的人士拿出來討論，但重點應該是在相關的公文書以及往來書信上的稱呼是否正確。這次巴國政府及阿布鐸總統邀請總統出席就職典禮的邀請函及其他相關文書中亦都使用我正式國名，證明並無所謂矮化或者兩面手法的問題。