公宅竣工數不斷下修 柯市府挨轟政策跳票

2018-08-16 20:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲選前喊出8年5萬戶公宅目標，上任後卻不斷下修，日前改稱4年2萬戶「開工」，遭質疑政策跳票、打折。台北市議員許家蓓今天調閱資料指出，市府不斷下修柯文哲任內公宅竣工數，去年規劃4年竣工公宅數為1304戶，今年又下修至606戶，公宅政見再度跳票。

柯文哲週一至台北市議會進行公共住宅專案報告，內容提及，今年底共有127處公宅基地、19923戶公宅開工。許家蓓質疑，其中卻有7處基地共2206戶公宅還在「規劃中」，連規劃設計都還沒開始，或是連預算都還沒編，市府就把這些基地列進「開工公宅」戶數，質疑市府刻意將數字灌水、美化政績。

對此，都發局澄清，部分基地有編列進去預算，部分未編者確實就無法在今年開工。不過，都發局長林洲民說，「目前公宅有這樣的成績不差」，隨然總體戶數減少，但樓地板總面積沒有變少，公宅品質也越做越好，成果未來一定看的到。

公宅興建速度感不上需求，北市政府去年11月配合中央推包租代管，目標一年要達2200戶。台北市議員吳世正質詢指出，台北市至今年7月底止共媒合338戶，僅達目標值15％，包租代管政策前景堪慮。

對此，林洲民回應，北市目前媒合338戶佔全國總媒合數34％，未來會加強宣傳，年底目標，執行到500戶，目標值20％。